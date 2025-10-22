экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд Словакии приговорил стрелявшего в премьер-министра Фицо к 21 году тюрьмы
Юрай Цинтула
Юрай Цинтула
Предыстория: Неизвестный расстрелял премьер-министра Словакии Роберта Фицо

CentralAsia (CA) -  Суд словацкого города Банска-Бистрица приговорил к 21 году лишения свободы 72-летнего писателя Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Reuters. 

Цинтулу признали виновным в совершении террористического акта. Защита просила переквалифицировать дело на статью о нападении на представителя власти, что означало бы более мягкое наказание. 

Сам обвиняемый говорил, что не хотел убивать Фицо, а хотел нанести вред его здоровью, чтобы тот больше не мог выполнять свою работу в качестве премьера. Свои действия он объяснил ненавистью к политике, проводимой Фицо. 

Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с октября 2023 года. 15 мая 2024 года в Фицо после заседания кабинета министров в городе Гандлова пять раз выстрелил Юрай Цинтула. Цинтулу задержали на месте, а Фицо госпитализировали в тяжелом состоянии, которое к вечеру удалось стабилизировать. В конце мая Фицо выписали из больницы.

