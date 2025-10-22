Украинские беспилотники атаковали предприятия в Дагестане и Мордовии

CentralAsia (CA) - В ночь на 22 октября украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, сведений о жертвах и пострадавших в настоящее время нет, информация о разрушениях «уточняется». О каком именно предприятии идет речь, Меликов не рассказал.

Телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором виден пролетающий беспилотник. По данным канала, видео снято в Махачкале. На записи слышен взрыв.

Беспилотники также атаковали Мордовию, сообщил глава республики Артем Здунов. Одно из предприятий получило повреждения. «На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — рассказал он, не сообщив других подробностей.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь над территорией России и аннексированным Крымом сбили 33 украинских беспилотника. Восемь дронов уничтожили над Брянской область, по четыре — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по три — над Крымом, Ростовской областью, Псковской область и акваторией Черного моря, два — над Новгородской областью, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

О дронах над Мордовией и Дагестаном в сводке Минобороны не сообщается.

В Росавиации сообщали, что ночью на прием и отправку самолетов закрывались аэропорты Калуги, Пензы, Пскова, Краснодара, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.