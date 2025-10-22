экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лувр открылся спустя три дня после ограбления

CentralAsia (CA) -  Лувр через три дня после ограбления снова открылся для посетителей, передает телеканал LCI. При этом Галерея Аполлона, откуда украли драгоценности, остается закрытой на время расследования.

Лувр подвергся ограблению 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где находились сокровища французской монархии. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. Эксперты считают, что похищенные драгоценности уже не вернуть.

