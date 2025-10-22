Нью-Дели стал городом с самым загрязнённым воздухом в мире после празднования Дивали

Слой смога можно увидеть ранним утром в Вазирабаде, Нью-Дели, Индия, 18 октября 2025 года.

CentralAsia (CA) - Около 20 миллионов человек в столице Индии проснулись в среду, вдыхая самый загрязненный воздух среди крупных городов мира, пишет CNN.

По данным швейцарской компании по мониторингу качества воздуха IQAir, по состоянию на среду концентрация PM 2,5 (мера содержания загрязняющих веществ в воздухе) в Нью-Дели более чем в 40 раз превышала годовой рекомендуемый уровень Всемирной организации здравоохранения.

Нью-Дели сталкивается с проблемой сильного круглогодичного загрязнения, но обычно хуже всего приходится на зимние месяцы, когда миллионы фермеров в соседних регионах сжигают стерню на своих полях, чтобы расчистить место для следующего урожая.

Резкое ухудшение качества воздуха на этой неделе произошло после празднования Дивали — индуистского праздника огней, который традиционно предполагает широкое использование петард, выбрасывающих в воздух оксиды серы и оксиды азота, а также вредные тяжелые металлы.

В 2020 году власти ввели полный запрет на изготовление, продажу и использование петард в Нью-Дели, сославшись на опасный уровень загрязнения.

В этом году Верховный суд разрешил использование так называемых «зелёных» петард, которые, по утверждениям производителей, меньше загрязняют окружающую среду, но только в течение определённого периода времени. Однако жители сообщали, что этот комендантский час соблюдался плохо: люди взрывали петарды гораздо позже установленного срока, а «незелёные» петарды, по-видимому, всё ещё были доступны.

Несмотря на то, что город является политическим сердцем страны, властям не удалось добиться существенных успехов в очистке токсичного воздуха Дели.

Предыдущие попытки обуздать загрязнение включали в себя разбрызгивание воды на дорогах, ограничение движения транспорта путем требования, чтобы транспортные средства с четными и нечетными номерными знаками ездили поочередно по дням, а также строительство в 2018 году двух вышек против смога стоимостью 200 миллионов рупий (2,4 миллиона долларов США), которые должны были действовать как гигантские очистители воздуха.

Однако эксперты полагают, что отсутствие строгого контроля и координации приводит к тому, что прогресс идет медленно.

Индия также отчаянно пытается подпитывать свою бурно развивающуюся экономику и удовлетворять потребности в энергии 1,4 миллиарда человек.

По данным отслеживающего качество воздуха IQAir, в среду три индийских города, включая Нью-Дели, вошли в число самых загрязненных в мире.

Калькутта на востоке оказалась на четвертом месте, а Мумбаи на западе занял 10-е место.

