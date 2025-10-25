Телескоп Gaia обнаружил гигантскую волну в Млечном Пути протяженностью десятки тысяч световых лет

CentralAsia (CA) - Космический телескоп Gaia Европейского космического агентства зафиксировал масштабное волнообразное движение в галактике Млечный Путь.

Как сообщает Европейское космическое агентство, волна распространяется от центра галактики и охватывает область от 30 000 до 65 000 световых лет от ядра. При диаметре Млечного Пути около 100 000 световых лет это составляет значительную часть галактического диска.

Волна смещает звезды вверх и вниз относительно плоскости галактики, подобно ряби на воде. Явление было обнаружено группой астрономов под руководством Элоизы Поджо из Национального института астрофизики Италии при изучении молодых гигантских звезд и цефеид — переменных звезд с предсказуемо меняющейся яркостью.

Данные Gaia показывают не только пространственное расположение звезд в волне, но и их движение. Вертикальное перемещение звезд смещено относительно их текущего положения, что соответствует волновой динамике. Это можно сравнить с «волной» на стадионе: в одной точке зрители стоят, в другой садятся, в третьей готовятся подняться.

Исследователи предполагают, что в волнообразном движении участвует не только звездное вещество, но и газ галактического диска. Вновь образованные звезды могут сохранять характеристики движения газа, из которого они сформировались.

Причина возникновения волны пока не установлена. Одна из гипотез связывает ее со столкновением Млечного Пути с карликовой галактикой в прошлом, однако это предположение требует дополнительной проверки.

Астрономы также изучают возможную связь обнаруженной структуры с волной Рэдклиффа — меньшим волнообразным образованием протяженностью около 9000 световых лет, расположенным на расстоянии примерно 500 световых лет от Солнца. Вопрос о взаимосвязи этих двух структур остается открытым.

Четвертый выпуск данных телескопа Gaia, запланированный на будущее, должен предоставить более точную информацию о положении и движении звезд, что позволит детальнее изучить характеристики галактики.

Астрономам известно о вращении звезд вокруг ядра Млечного Пути около столетия. С 1950-х годов установлено, что галактический диск не является плоским, а имеет искривленную форму. В 2020 году Gaia обнаружил медленное колебание этого искривленного диска, напоминающее движение волчка.