В России зафиксировали самый резкий скачок цен на бензин за последние 15 лет. Как это переживают россияне, - СМИ

CentralAsia (CA) - По данным Росстата с начала этого года цены на бензин выросли на 10,16%, что стало самым резким скачком за последние 15 лет. 16 октября биржевая цена бензина марки АИ-92 поднялась на 0,04% и составляет теперь 74,262 рубля за тонну, пишет Тver24.

Согласно опросу платформы WEBBANKIR, проведенному среди 1,6 тыс. россиян, 74% заметили повышение цен на бензин с августа этого года, 90% ожидают подорожания, 50% ждут резкого поднятия цен.

40% опрошенных сообщили о сокращении поездок на личном транспорте по причине экономии, немного реже авто стали пользоваться 13,8%, вовсе от машины отказались в пользу общественного транспорта 13,2% соотечественников.

Признали повышение цен на топливо значительным 56%, 18,9% сообщили о столкновении с отсутствием бензина на заправках, 38% перешли на более дешевое топливо.

2,5% опрошенных верят в снижение цен, 52,2% уверены, что топливо значительно подорожает, 40,3% выразили надежду на незначительное повышение, 5% россиян верят в достижение ценами максимума.