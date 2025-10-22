Премьер Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

CentralAsia (CA) - Подготовка ко встрече в Будапеште президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжается, сообщил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«(Министр иностранных дел Венгрии Петер) Сийярто в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата еще не определена. Когда придет время, мы его проведем», - написал Орбан в соцсети в Фейсбук.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорить об отмене саммита президентов России и США некорректно. Причина тому — отсутствие договоренности сторон о конкретной дате.

«Я очень надеюсь, что этот саммит состоится. Даты объявлено пока не было, поэтому я не понимаю, что значит «перенос», если даты не было названо»,— сказал Сийярто в интервью CNN.

Венгерский министр среди прочего заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась.

По словам венгерского министра, сегодня он должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей встречи. Сийярто выразил надежду, что после этой встречи ситуация станет «яснее».

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.