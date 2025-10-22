Премьер Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается

- Азия и мир, политика
- 15:25, 22 октября 2025
- Просмотров: 958
|Предыстория: СМИ сообщают о возможном срыве саммита Путина и Трампа в Будапеште. Президент США заявил, что решение пока не принято
CentralAsia (CA) - Подготовка ко встрече в Будапеште президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжается, сообщил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«(Министр иностранных дел Венгрии Петер) Сийярто в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата еще не определена. Когда придет время, мы его проведем», - написал Орбан в соцсети в Фейсбук.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорить об отмене саммита президентов России и США некорректно. Причина тому — отсутствие договоренности сторон о конкретной дате.
«Я очень надеюсь, что этот саммит состоится. Даты объявлено пока не было, поэтому я не понимаю, что значит «перенос», если даты не было названо»,— сказал Сийярто в интервью CNN.
Венгерский министр среди прочего заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась.
По словам венгерского министра, сегодня он должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей встречи. Сийярто выразил надежду, что после этой встречи ситуация станет «яснее».
16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.