Дельфины в Атлантике стали жить на семь лет меньше, - исследование

CentralAsia (CA) - Обыкновенные дельфины в Северной Атлантике живут значительно меньше, чем раньше. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Conservation Letters, продолжительность жизни самок сократилась в среднем на семь лет с 1997 года.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали 759 выброшенных на берег дельфинов в Бискайском заливе у побережья Франции за период с 1997 по 2019 год. По слоям роста в зубах животных они определили возраст смерти и обнаружили, что средняя продолжительность жизни самок упала с 24 лет в конце 1990-х до 17 лет к 2019 году.

«Существует острая необходимость в улучшении управления популяцией. В противном случае есть риск сокращения численности и, в конечном счете, исчезновения», - сказал постдокторант Этьен Руби из Института арктических и альпийских исследований.

Главная причина гибели дельфинов — прилов в рыболовные сети. Только в 2021 году в Бискайском заливе погибло около 6900 дельфинов из зимней популяции в 180 тысяч особей. Сокращение продолжительности жизни привело к снижению рождаемости и замедлению роста популяции на 2,4% с 1997 года.

С 2024 года правительство Франции ввело ежегодный месячный запрет на рыболовство в заливе в январе для защиты дельфинов. Ученые предлагают корректировать сроки запрета в зависимости от миграционных маршрутов животных.

«Дельфины — главные хищники в Бискайском заливе и играют важную роль в экосистеме. Без этих хищников популяции рыб могут выйти из-под контроля, что приведет к чрезмерному потреблению планктона и растительности до коллапса системы», - сказал Руби.