экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ещё один музей во Франции ограбили через несколько часов после кражи в Лувре

CentralAsia (CA) -  Спустя несколько часов после ограбления парижского Лувра неизвестные похитили ценные экспонаты из «Дома просвещения Дени Дидро» в Лангре. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на заявление мэрии.

По данным радиостанции, ограбление произошло в ночь с 19 на 20 октября. Сотрудники музея обнаружили пропажу экспонатов и следы взлома утром в понедельник. На место сразу выехала полиция. Воры вынесли из здания несколько золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты остались нетронуты. Музей временно закрыли для посещения.

В полиции считают, что грабители действовали по плану, воспользовавшись резонансным событием с кражей в Лувре. Администрация города Лангр наняла частную охрану для наблюдения за музеем, пока систему безопасности «Дома просвещения» полностью не обновят.

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября. Двое неизвестных проникли в Лувр и украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины. Еще два человека ожидали грабителей на улице. Прокуратура Парижа считает, что преступление совершено по заказу или с целью отмывания денег.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com