Песков: Путин, как и Трамп, не хочет терять время впустую в Будапеште

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Ни президент России Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не хотят терять время впустую при очных контактах. Оба лидера настроены на результативность встреч. Так пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин ответил на просьбу прокомментировать вчерашнее заявление американского лидера о том, что он не настроен «терять время» в Будапеште.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин,— заявил Песков. — Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки».

Вчера Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что пока не принял решение о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он пообещал, что даст точный ответ через два дня. «Не хотелось бы терять время впустую»,— пояснил свою позицию американский лидер.

16 октября после телефонного разговора с президентом РФ Дональд Трамп объявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он говорил, что саммит может состояться в течение ближайших двух недель. Западные СМИ 21 октября сообщили со ссылкой на «высокопоставленные источники» о «постановке на паузу» подготовки к саммиту президентов США и России.