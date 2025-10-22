экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ясная погода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана с 23 по 25 октября под влиянием отрога антициклона сохранится теплая без осадков погода, сообщает «Казгидромет».

Лишь на западе и северо-западе страны под влиянием ложбины циклона прогнозируются осадки, в основном дожди. Также по территории республики ожидается усиление ветра, ночью и утром на западе, севере и востоке страны – туман.

Значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

