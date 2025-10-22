экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ТюркПА заявила о готовности усилить сотрудничество с МПС в гуманитарной сфере

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Хасан 22 октября выступил с речью на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве на тему «Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарных действий в условиях кризиса».

В своём выступлении Хасан сообщил, что нарушения гуманитарных норм остаются одной из самых острых глобальных проблем. Он сказал, что в условиях вооружённых конфликтов, изменения климата и масштабной миграции ответственность за защиту наиболее уязвимых категорий населения лежит на всех государствах и парламентах, передает пресс-служба ТюркПА. 

Выделив ключевую роль межпарламентского сотрудничества в продвижении гуманитарных обязательств, генеральный секретарь отметил, что современная глобальная ситуация требует согласованных действий для соблюдения гуманитарных норм и поддержки гуманитарных инициатив.

«Только совместными усилиями мы сможем превратить гуманитарные обязательства в реальные и эффективные меры на практике», — сказал он.

Хасан также выразил готовность ТюркПА к углублению сотрудничества с МПС и другими международными парламентскими платформами для развития диалога и выработки общих подходов к глобальным гуманитарным вызовам.

Генсек напомнил, что ТюркПА с 2011 года участвует в деятельности Межпарламентского союза в качестве наблюдателя и придаёт особое значение укреплению конструктивного взаимодействия с региональными и глобальными межпарламентскими организациями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com