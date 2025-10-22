ТюркПА заявила о готовности усилить сотрудничество с МПС в гуманитарной сфере

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Хасан 22 октября выступил с речью на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве на тему «Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарных действий в условиях кризиса».

В своём выступлении Хасан сообщил, что нарушения гуманитарных норм остаются одной из самых острых глобальных проблем. Он сказал, что в условиях вооружённых конфликтов, изменения климата и масштабной миграции ответственность за защиту наиболее уязвимых категорий населения лежит на всех государствах и парламентах, передает пресс-служба ТюркПА.

Выделив ключевую роль межпарламентского сотрудничества в продвижении гуманитарных обязательств, генеральный секретарь отметил, что современная глобальная ситуация требует согласованных действий для соблюдения гуманитарных норм и поддержки гуманитарных инициатив.

«Только совместными усилиями мы сможем превратить гуманитарные обязательства в реальные и эффективные меры на практике», — сказал он.

Хасан также выразил готовность ТюркПА к углублению сотрудничества с МПС и другими международными парламентскими платформами для развития диалога и выработки общих подходов к глобальным гуманитарным вызовам.

Генсек напомнил, что ТюркПА с 2011 года участвует в деятельности Межпарламентского союза в качестве наблюдателя и придаёт особое значение укреплению конструктивного взаимодействия с региональными и глобальными межпарламентскими организациями.