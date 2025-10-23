экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште
CentralAsia (CA) -  Американский президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я отменил встречу с Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я это сделал. Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи подчеркнул, что подготовка к ней продолжается.

Трамп накануне сказал, что окончательное решение относительно встречи президентов России и США пока не принято.

