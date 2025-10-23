Проект строительства ТЭЦ-5: инновационный путь к энергетической независимости и экологической безопасности

Проект строительства ТЭЦ-5 будет реализован с целью снижения зависимости от импорта электроэнергии, увеличения внутренних поставок и внедрения передовых производственных технологий.

По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов, ввод в эксплуатацию ТЭЦ-5 улучшит качество воздуха в Улаанбаатаре, в частности, за счет ликвидации 51 тысячи дымовых труб в юрточных районах и внедрения экологически чистых технологий. Например, зола и шлак с электростанции будут храниться на специальном хранилище отходов, уплотняться и надлежащим образом перерабатываться.

Согласно технико-экономическому обоснованию, ежегодно будет накапливаться около 300 тысяч тонн золы и шлака. Установлено, что они могут служить вторичным сырьем для производства строительных материалов, таких как цемент, бетон, дорожные плиты и заполнители. Помимо этого, для минимизации вредных дымовых и газовых выбросов планируется установка систем фильтрации и десульфурации, а также использование технологии снижения серы на основе известняка. Ежегодное потребление известняка составит 18615 тонн. Это в конечном счете приведет к сокращению выбросов диоксида серы и оксидов азота, а также к снижению заболеваемости болезнями, связанными с загрязнением воздуха.

Кроме того, запланированы меры по смягчению воздействия на экологию путем модернизации систем водоснабжения для эффективного использования в производственных процессах, внедрения технологий очистки и повторного использования сточных вод, а также сокращения потребления воды с помощью систем водоснабжения с замкнутым циклом. Это окажет положительное влияние на проблему нехватки воды и экологический баланс.

Основным источником энергии в Монголии являются угольные тепловые электростанции, на долю которых приходится более 90% от общего объема производства энергии. В эпоху постоянного растущего потребления энергии существует необходимость в создании надежного и стабильного источника, повышении эффективности сжигания угля и сокращении выбросов парниковых газов.

Поэтому реализация проекта ТЭЦ-5, основанного на современных передовых технологиях и включающего в себя экологически чистые решения, имеет большое значение для внедрения технологических инноваций в энергетическом секторе, обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности.

