В Художественной галерее открывается выставка к 120-летию со дня рождения художника Уржингийн Ядамсурэна

Выставка “Амар баясгалан”, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося монгольского художника, лауреата Государственной премии, Народного художника Уржингийн Ядамсурэна, откроется в Художественной галерее 24 октября 2025 года.

На выставке будут представлены редкие работы известного художника из коллекции Художественной галереи и архива Фонда У.Ядамсурэна, а также личные вещи, которыми пользовался художник. Цель выставки - познакомить публику с талантом и наследием художника, который оставил глубокий след в развитии монгольского изобразительного искусства.

Изюминкой этой выставки станет демонстрация редких и уникальных работ из коллекции галереи, которые обычно не выставляются на всеобщее обозрение, начиная с картины “Старик морин хуурист” (Увгун хуурч). Организаторы подчеркнули, что часть выставки будет включать картины, монгольскую живопись, обзорные иследовательские рисунки, этнографические материалы и частную коллекцию предметов буддийского ритуала художника.

Уржингийн Ядамсурэн, первый Народный художник Монголии, начал свою творческую карьеру в 1941 году и написал более 50 портретов и 400 картин, посвящённых народным ремёслам и культуре. Наиболее известен своей картиной “Старик морин хуурист”.

