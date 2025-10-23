Выставка “Монголы: путешествие во времени” откроется в музее Ритберга в Цюрихе

Выставка “Монголы: путешествие во времени”, охватывающая два тысячелетия исторического и культурного наследия, откроется в музее Ритберга в Цюрихе, Швейцария, 23 октября 2025 года.

Цель выставки – представить историческое развитие и эволюцию городского планирования Монголии. На выставке будет представлена история возникновения империи хунну, обширных империй, которые охватывали Центральную Азию, а также традиции социального и военного и культурного развития, унаследованные от империи хунну. В них будет рассказано о стратегическом значении лошадей, изготовлении луков и стрел, а также о структура армии, основанной на десятичной системе счисления.

По данным Посольства Монголии в Женеве, выставка “Монголы: путешествие во времени” продлится до 26 февраля 2026 года.

