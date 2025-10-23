Сборная Монголии на III Азиатских юношеских играх в Манаме

В Манаме, Бахрейн, стартовали III Азиатские юношеские игры, в которых принимают участие команды из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии.

Монголию представляют 134 спортсмена в 20 видах спорта. Турнир по волейболу начался два дня назад, и вечером 20 октября мужская сборная Монголии сыграла с командой Пакистана. Матч завершился победой Пакистана.

Команды по баскетболу 3×3, тхэквондо, тайскому боксу, боксу и смешанным единоборствам отправились на соревнования в Бахрейн 21 октября.

Более 4000 молодых спортсменов — надежды азиатских стран - собрались в Манаме спустя 12 лет, чтобы продемонстрировать свои навыки, ловкость и скорость.

Национальную сборную Монголии на Азиатских юношеских играх 2025 года возглавляет первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Ням-Осорын Учрал. Знаменосцами были волейболист Ц.Ананд и баскетболистка Б.Эмуужин.

