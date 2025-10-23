Руководство Национального олимпийского комитета Монголии оказало почести олимпийским призерам

Во вторник, 21 октября, руководство Национального олимпийского комитета Монголии приняло и оказало почести призерам Олимпийских игр и членами их семей.

Сборная Монголии впервые выступила на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Четыре года спустя после этого исторического события 20 монгольских спортсменов приняли участие в летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико. 20 октября 1968 года Герой Труда, Народный учитель, Заслуженный спортсмен Монголии Чимидбазарын Дамдиншарав завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 52 кг, став первым олимпийским призером Монголии. Вторым олимпийским призером стал Герой Труда, Заслуженный спортсмен Монголии Жигжидийн Мунхбат, завоевавший серебряную медаль. Народный учитель и Заслуженный спортсмен Монголии Данзандаржаагийн Сэрээтэр и Заслуженный спортсмен Монголии Тумурийн Артаг завоевали бронзовые медали на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико.Таким образом, Монголия заняла 27-е место на Олимпийских Играх в Мехико, в которой приняли участие 112 стран.

В ознаменование этого исторического события 20 октября было объявлено Днем олимпийских медалистов, и ежегодное чествование олимпийских медалистов стало традицией.

На встрече, которая состоялась в “Олимпик хаусе”, присутствовали бронзовые призеры летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико Чимидбазарын Дамдиншарав, Данзандаржаагийн Сэрээтэр, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Зэвэгийн Ойдов, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в Москве Равдангийн Даваадалай, бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Намжилын Баярсайхан, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте Доржпаламын Нармандах, серебряные призеры Олимпийских игр 2008 года в Пекине Отрядын Гундэгмаа и Пурэвдоржийн Сэрдамба и бронзовые призеры Олимпийских игр 2020 года в Токио Цэнд-Очирын Цогтбаатар и Соронзонболдын Батцэцэг.

На сегодняшний день монгольские спортсмены завоевали в общей сложности 31 медаль на Олимпийских играх: две золотые, 12 серебряных и 17 бронзовых.

