Министр промышленности и минеральных ресурсов пригласил компанию "Онтрэ" направить группу для переговоров

Временная комиссия Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии, ответственная за мониторинг и рассмотрение документов, а также за деятельность, связанную с обеспечением интересов Монголии в разработке группы месторождений Оюутолгой и максимизацией выгод, провела заседание и заслушала информацию от заинтересованных сторон.

Депутат парламента, министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням возглавляет рабочую группу, которой поручено вести переговоры с инвесторами, рассматривать соответствующие вопросы и представлять их парламенту для определения доли государства в акциях компании "Онтрэ". Эта компания обладает специальной лицензией на разработку полезных ископаемых в стратегически важной группе месторождений Оюутолгой в соответствии с Конституцией и законодательством Монголии о минеральных ресурсах.

Министр направил компании "Онтрэ" приглашение направить группу для переговоров и получил соответствующий ответ.

"Подготовка к переговорам полностью завершена. В конце октября компания “Рио Тинто” приняла решение направить команду из 10 человек и предоставила соответствующую информацию. "Онтрэ", со своей стороны, выразила намерение заключить соглашение о 34-процентном участии в рамках своей 20-процентной доли в соответствии с соглашением о разделе прибыли, заключённым в 2004 году. Однако рабочая группа, созданная распоряжением Премьер-министра Монголии №73 от 2025 года, выразила переговорную позицию на 100 процентов", - отметил отраслевой министр.

Подгруппа поддержки рабочей группы, созданная распоряжением Премьер-министра Монголии №67, недавно провела расчёты процентных ставок по кредитам на основе моделей международных кредитно-рейтинговых агентств и проанализировала финансовые данные компании "Оюу толгой". Она также проводит анализ займов и облигаций, выпущенных на международных рынках.

Монгольская сторона официально представила компании "Рио Тинто" и связанным с ней сторонам предложение о проведении переговоров с 27 по 31 октября 2025 года, а "Рио Тинто", в свою очередь, согласилась на установленную дату.

Кроме того, независимые консультанты, группы учёных и исследователей проводят базовые расчёты и исследования процентных ставок по кредитам и организуют мероприятия для подтверждения расчётов рабочей группы.

Рабочая группа по определению доли государства в акциях компании "Онтрэ" взаимодействует с рабочими подгруппами по вопросам горного дела и охраны окружающей среды, контрактам и правовым вопросам, а также экономическим, финансовым и налоговым вопросам.

Руководитель временной комиссии парламента Отгоншарын Батнайрамдал отметил, что, поскольку переговоры ведутся на территории Монголии и касаются недр страны, необходимо соблюдать Конституцию и другие законы Монголии. Он также подчеркнул, что парламент и правительство придерживаются единой позиции по вопросам, связанным с переговорами по проекту "Оюу Толгой".

