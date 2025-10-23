Посол Монголии призвал японскую префектуру Ниигата сотрудничать с аймаками Центрального региона

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Японии Банзрагчийн Баярсайхан принял участие в семинаре, ежегодном заседании 2025 года и торжественном приёме, организованном Ассоциацией дружбы Ниигата-Монголия.

На заседании Ассоциации посол Баярсайхан выступил с речью на тему "Политика долгосрочного развития Монголии до 2050 года и реализация политики регионального развития". Он представил Центральный регион Монголии и призвал японский регион Хокурику-Шинэцу (включая префектуры Ниигата, Нагано и Яманаси) сотрудничать с аймаками Центрального региона Монголии, где сельское хозяйство более развито.

Второй секретарь Посольства Б.Шандас проинформировал участников мероприятия об экономической ситуации в Монголии и ответил на их вопросы.

На встрече присутствовали более 100 представителей политических и деловых кругов, в том числе губернатор префектуры Ниигата Ханадзуми Хидэё, заместитель мэра города Ниигата Нодзима Сёко и исполнительный директор Фонда "Общество международных отношений города Ниигата" Икеда Хироя.

