Монголовед Анна Дамдиновна Цендина удостоена степени почетного доктора

CentralAsia (MNG) -

Российскому ученому-монголоведу Анне Дамдиновне Цендиной присвоена степень почетного доктора Института монголоведения при Монгольском государственном университете (МонГУ).

Степень Почетного доктора была присвоена в знак признания ее вклада в изучение истории и культуры Монголии и развитие монголоведения на основании Положения о присуждении звания “Почетного доктора” и решения Ученого совета Института монголоведения.

На церемонии награждения, проходившей в главном учебном корпусе Монгольского государственного университета, присутствовали ученые, доктора, профессора, исследователи и студенты ученого-монголоведа.

Ученый-монголовед Анна Дамдиновна Цендина работала диктором Гостелерадио СССР с 1977 по 1990 год, научным сотрудником Института востоковедения АН СССР с 1990 по 2005 год, профессором Института классического Востока и античности Национального исследовательского университета ВШЭ с 2005 года и профессором Высшей школы экономики с 2017 года.

Анна Дамдиновна Цендина была награждена медалью “В память 850-летия Москвы" в 1997 году, премией имени академика Ц.Дамдинсурэна, премией “Лучший ученый в области монголоведения” в 2008 году, медалью “Хубилай хаан” Академии наук Монголии в 2014 году и медалью “Найрамдал” в 2014 году. В знак признания ее вклада в монголоведение Указом Президента Монголии в 2017 году ей было присвоено звание “Заслуженный деятель науки Монголии”.

Она активно проводит совместные исследования с Институтом монголоведения при МонГУ по распространению научного наследия академика Цэндийн Дамдинсурэна и опубликовала следующие книги: Девятитомное собрание сочинений Ц.Дамдинсурэна (Ц.Дамдинсүрэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулган), “Монгольская сутра Алтангэрэл” (Монгол Алтангэрэл судар), “Сутра Молон тойна” (Молон тойны судар), “Исторический источник” (Түүхийн бичмэл эх), “Реестр монгольских книг и сутр в квартире-музее Ц.Дамдинсурэна” (Ц.Дамдинсүрэнгийн гэр музейн монгол тувд судрын цуглуулгын тухай) и “Дневник Ц.Дамдинсурэна” (Дамдинсурэнгийн удрийн тэмдэглэл).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения