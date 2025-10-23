США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

CentralAsia (CA) - Министерство финансов США объявило 22 октября, что вводит санкции в отношении двух крупных нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла».

Министерство заявило, что пошло на ограничения из-за «отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине».

«Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, министерство финансов вводит санкции в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля», — заявил министр финансов Скотт Бессант.

Как следует из пресс-релиза, под санкции также подпадают и дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные на территории России. Всего в списке министерства 34 дочерние компании: 28 из них принадлежат «Роснефти», шесть - «Лукойлу».

«В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC», - подчеркивают в заявлении.

Кроме этого, были заблокированы любые юридические лица, которые принадлежат «на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам». За нарушение предусмотрено применение «гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам».

Американский президент, отвечая на вопрос, почему он принял решение применить санкции против России именно сейчас, сказал: «Я почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали», передает «Би-би-си».

Масштаб санкций он оценил как «огромный».

Отвечая на вопрос журналистов, почему он думает, что эти санкции заставят Москву согласиться прекратить огонь в Украине, Трамп ответил: «Я не знаю, что из этого выйдет. Но думаю, что эффект будет, ведь это серьезные санкции в нефтяной отрасли. Надеюсь, он [Путин] образумится, и Зеленский тоже, потому что танго танцуют вдвоем».

Если Путин согласится прекратить военные действия против Украины, санкции могут быть быстро сняты, сказал президент США.

Против «Лукойла» и «Роснефти» ранее, 15 октября, ввела санкции Великобритания.