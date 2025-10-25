Ежегодно от неврологических расстройств умирают 11 млн человек, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что менее одной трети стран мира приняли политику по борьбе с растущим бременем неврологических расстройств, ежегодно уносящих жизни 11 миллионов человек во всем мире.

Как отмечается в докладе ВОЗ о состоянии неврологической помощи в мире, такими расстройствами на сегодняшний день страдают более 3 миллиардов человек – более 40% мирового населения.

В 2021 году в десятку ведущих неврологических причин смерти и инвалидности вошли инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другим деменции, диабетическая нейропатия, менингит, идиопатическая эпилепсия, неврологические осложнения недоношенности, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы.

Эти заболевания ложатся тяжелым бременем на бедные страны, которые более чем в 80 раз отстают от экономически развитых стран по обеспеченности неврологическими кадрами. У многих странах с низким и средним уровнем дохода не имеется необходимых национальных планов, бюджетных средств и людских ресурсов. ВОЗ призывает мировое сообщество уделять приоритетное внимание здоровью головного мозга и как можно быстрее принять согласованные меры для расширения охвата научно обоснованной неврологической помощью.

В подготовке доклада приняли участие 53% государств–членов ВОЗ (102 из 194 стран), и это уже говорит о том, как мало внимания уделяется вопросам неврологии. 32% государств-членов (63 страны) приняли национальную политику по профилактике и лечению неврологических расстройств, и 18% (34 страны) сообщили, что выделяют специальное финансирование на эти цели.

В отсутствие надежной политико-нормативной базы системы здравоохранения страдают рассогласованностью, испытывают нехватку ресурсов и не способны реагировать на нужды пациентов и их семей. Некоторые успехи достигнуты в области повышения осведомленности и информационно-просветительской работы, однако их необходимо укреплять в интересах борьбы со стигматизацией, ускорения реформ и охвата миллионов людей необходимой заботой и помощью.

Большинство пациентов не имеют возможности получать базовую помощь при неврологических расстройствах. Лишь 25% государств-членов (49 стран) включили помощь в связи с заболеваниями нервной системы в перечень гарантированных видов медицинской помощи. Во многих случаях важнейшие элементы инфраструктуры – инсультные отделения, центры детской неврологии, реабилитационные и паллиативные службы – отсутствуют или расположены в основном в городах, в результате чего население сельских и малообеспеченных районов не имеет доступа к неотложной и жизнеобеспечивающей помощи.

В докладе констатируется острая нехватка квалифицированных медицинских специалистов: в некоторых странах с низким уровнем дохода численность неврологов на 100 000 населения в 82 раза ниже, чем в богатых странах. А это значит, что своевременная диагностика, лечение и дальнейший уход просто недоступны большому количеству пациентов.

При неврологических расстройствах нередко требуется пожизненный уход. Однако только 46 государств-членов оказывают поддержку лицам, осуществляющим уход, и всего 44 государства-члена установили для таких лиц правовые гарантии. В результате о больных заботятся неспециалисты, чаще всего женщины, труд которых не получает официального признания и никак не поддерживается, что дополнительно усугубляет социальное неравенство и создает тяжелую финансовую нагрузку на семьи пациентов.

Слабость систем медико-санитарной информации и хроническое недофинансирование исследований, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, ограничивают возможности для принятия научно обоснованных решений и разработки эффективных мер политики в отношении неврологических расстройств.

В 2022 г. государства-члены, признавая все большую актуальность указанных проблем для здоровья населения, приняли Межсекторальный глобальный план действий по борьбе с эпилепсией и другими неврологическими расстройствами, направленный на сокращение бремени и последствий таких расстройств.

В плане действий изложены основные шаги стран по совершенствованию политики, обеспечению своевременного и эффективного оказания помощи, в том числе в целях укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышению качества информационных систем и привлечения лиц, имеющих личный опыт жизни с неврологическими расстройствами, к разработке более инклюзивных стратегий и схем обслуживания.

В отсутствие мер реагирования бремя неврологических расстройств продолжит расти, усиливая проявления медико-санитарного неравенства во всем мире.