Тюркские государства стремятся к укреплению экономических и торговых связей с ЕС, - генсек ОТГ Омуралиев

Кубанычбек Омуралиев

CentralAsia (CA) - Организация тюркоязычных государств значительно увеличила свои объединенные силы за счет сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, безопасности, технологий и других областях, заявил Euronews генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев во время своего визита в Брюссель.

«Если посмотреть на наш общий ВВП, то он составляет 2,1 триллиона долларов, а общий товарооборот между нашими странами — 1,1 триллиона долларов», — сказал Омуралиев. Этот совместный экономический рост «динамично набирает обороты», добавил посол.

Омуралиев заявил, что большинство тюркоязычных государств имеют стратегические партнерские отношения с Европейским союзом, и что пришло время активизировать связи за пределами двусторонних рамок.

«В Центральной Азии наши страны-основатели в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане обеспечивают реальную связь между ЕС и Азией, включая Китай. И каждое государство-член нашего блока имеет стратегические двусторонние отношения с ЕС», — пояснил он.

По словам Омуралиева, предстоящий в пятницу визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель свидетельствует о том, насколько укрепляются двусторонние связи.

Генеральный секретарь добавил, что в многосторонних рамках необходимо расширять сотрудничество между двумя блоками.

Создаётся новый торговый путь в Европу

Омуралиев заявил Euronews, что так называемый Средний коридор, созданный тюркскими государствами, сейчас является их главным приоритетом, поскольку это альтернативная сеть связей, которая обходит нынешние зоны конфликтов.

Этот Средний коридор, проходящий по древнему Шелковому пути, стратегически соединяет Европу и Азию, включая Китай, и является приоритетом для тюркских государств в развитии логистики для его эксплуатации.

«Это называется Срединный коридор, но если взглянуть на историю в ретроспективе, то это Великий Шёлковый путь. Эта дорога проходит через наши государства-члены и государства-наблюдатели», — сказал Омуралиев.

«Средний коридор», запланированный до войны между Россией и Украиной и конфликта на Ближнем Востоке, теперь становится реальностью. Он также на 2000 километров короче и дешевле в сообщении между ЕС и Китаем».

Генеральный секретарь заявил, что тюркские государства располагают третьими по величине запасами энергии в мире, а также обладают значительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии, что открывает для Европы потенциальные возможности делового сотрудничества.

В Организацию тюркоязычных государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а также Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр в качестве наблюдателей.