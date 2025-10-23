Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Все страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в представительстве Дании в ЕС, передает Reuters.

«Мы очень рады сообщить, что только что получили уведомление от последнего государства-члена ЕС о том, что теперь оно может снять свои возражения против ввода 19-го пакета санкций... В связи с этим была запущена письменная процедура одобрения Советом (Евросоюза). Если возражений не поступит, пакет будет принят завтра к 8 утра»,— сообщили там.

Кроме того, сегодня министры энергетики ЕС согласовали положения плана по отказу от российского газа. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

«Поддержав сегодняшнее соглашение, мы посылаем четкий сигнал: Европа отказывается поддаваться энергетическому шантажу. Поэтапно отказываясь от импорта российского газа, мы укрепляем нашу коллективную энергетическую безопасность и делаем решительный шаг к подлинной стратегической независимости и переходу к чистой энергетике»,— заявил министр климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании Ларс Оагор.

План затрагивает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ. Кроме того, в рамках 19-го пакета санкций, ЕС намерен ввести ограничения на транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также ввести меры против иностранных компаний, которые помогают России обходить ограничения и продолжают закупать российское сырье.