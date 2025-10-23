Сенат США в 12-й раз не смог принять проект о прекращении шатдауна

CentralAsia (CA) - Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, который необходим для окончания шатдауна, передает CBS.

Документ поддержал 54 конгрессмен, еще 46 высказались против. Для одобрения законопроекта было необходимо получить не менее 60 голосов.

Шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Бюджет США теряет ежедневно до $15 млрд из-за приостановки работы правительства, сообщил в середине октября глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент. Он отметил, что шатдаун ударил по сферам производства и инвестиций.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт ранее предупредил, что за продолжительным шатдауном последуют массовые увольнения государственных служащих. По информации Politico, месячный шатдаун может привести к появлению 43 тыс. безработных без учета еще 1,9 млн федеральных служащих, которые были либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают работать без оплаты.

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.