экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР провела испытания гиперзвукового вооружения на своей территории

CentralAsia (CA) -  Очередные испытания «важного вооружения» состоялись в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения страны. Успешно произведены запуски гиперзвукового оружия.

Два гиперзвуковых летательных аппарата были запущены из Рёкпхоского района столицы страны Пхеньяна в северо-восточном направлении. Они «нанесли сильный удар» по цели на плоскогорье у пика Квэсан уезда Оран в провинции Северный Хамгён, сообщили в агентстве.

Со слов наблюдавшего за пусками секретаря ЦК ТПК Пак Чон Чхона, которые приводит агентство, новое вооружение является наглядным свидетельством непрерывного обновления оборонного технического потенциала КНДР. Партийный функционер высоко оценил работу научно-исследовательского коллектива в сфере национальной обороны.

Днем ранее Южная Корея сообщила об испытаниях в Северной Корее баллистической ракеты. По меньшей мере одна была ракета была выпущена в сторону Японского моря, ее тип, высоту и дальность полета определить не удалось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com