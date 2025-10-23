Трамп: Чтобы научиться использовать Tomahawk, нужно полгода-год

CentralAsia (CA) - На обучение применению американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk требуется от шести месяцев до года. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают: нужно как минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Это очень сложное оружие. Так что запустить Tomahawk сможет только тот, кто уже умеет это делать, — то есть мы, а мы никого обучать не станем», — сказал Трамп.

По словам президента, это вопрос «слишком отдаленного будущего».

Президент США заявил, что Киев не наносит ударов вглубь России американским оружием, используя европейские ракеты.

«Они не используют наши ракеты, они используют европейские ракеты, или какие-то другие. Но они не используют наши. И что они делают, я не контролирую это. Я контролирую только наши ракеты, но они не запускают наши ракеты, это фейковая история», — сказал Трамп.