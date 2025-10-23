Минобороны РФ заявило о 139 сбитых украинских дронах. В Рязани произошел пожар на территории предприятия

CentralAsia (CA) - Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков украинских беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что под атаку попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Подъезд к заводу перекрыт.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 23 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников, в том числе 22 дрона над Белгородской областью, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской и 13 — над Ростовской.

В Брянской области в результате удара беспилотника погибла женщина. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, FPV-дрон ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. Находившаяся за рулем женщина погибла.

В селе Кукуевка в Белгородской области в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще двое человек ранены: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы.