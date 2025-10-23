В российских регионах зафиксирован рост цен на топливо на небольших АЗС. Минэнерго РФ заявило о контроле ситуации

CentralAsia (CA) - В ряде российских регионов зафиксировано увеличение стоимости топлива на небольших, не входящих в крупные сети заправочных станциях, сообщает Рravda.ru.

Министерство энергетики РФ сообщило РБК, что темпы роста цен на этих АЗС превышают уровень инфляции, в то время как крупные игроки рынка придерживаются более умеренной и социально ответственной ценовой политики.

Контроль ситуации со стороны Министерства энергетики

В министерстве подчеркнули, что пристально следят за сложившейся ситуацией. Ведомство осуществляет ежедневный мониторинг рынка нефтепродуктов и активно взаимодействует с региональными властями для обеспечения стабильного снабжения топливом как экономики, так и населения страны. В Минэнерго выразили уверенность, что сезонное снижение потребления топлива приведёт к формированию запасов, что окажет положительное влияние на стабилизацию цен.

Меры правительства по стабилизации внутреннего рынка

В ведомстве также отметили, что ранее введённые правительством временные ограничения на экспорт бензина позволили направить дополнительные объёмы топлива на внутренний рынок. Кроме того, действует запрет на экспорт дизельного топлива для «непроизводителей», что призвано предотвратить вывоз за границу топлива, предназначенного для внутреннего потребления.

В конце сентября правительство продлило до конца 2025 года временный запрет на экспорт бензина, который был введён в конце июля и ранее уже продлевался. Это решение было принято в связи с сокращением поставок топлива на АЗС в ряде регионов из-за снижения объёмов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о временной отмене порога отклонения цен при расчёте топливного демпфера с 1 октября по 1 мая следующего года. В этот период демпферные выплаты нефтяным компаниям будут начисляться без учёта ценовой разницы на бензин АИ-92 и дизельное топливо.