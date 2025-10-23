ЕС принял 19-й пакет санкций с ограничениями для российских банков и дипломатов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Евросоюз (ЕС) принял 19-й пакет санкций против России, сообщила в соцсети X представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, организаций в Индии и Китае», — написала она. Также ЕС решил ограничить передвижение российских дипломатов, «чтобы противостоять попыткам дестабилизации». «Путину становится все труднее финансировать эту войну», — подчеркнула Каллас.

Помимо этого, новые санкции включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters со ссылкой на датское председательство в ЕС. Ограничения введут в два этапа: краткосрочные контракты будут прекращены через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года. Также 19-й пакет пополняет черный список судов «теневого флота» 117 танкерами, в результате чего их общее количество увеличится с 441 до 558. Вводится запрет перестрахования подержанных российских самолетов и судов в течение 5 лет после продажи.

В общей сложности меры ЕС затронут 45 организаций, помогавших России обходить санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге, пишет Bloomberg. Также будут запрещены операции с пятью российскими банками и криптовалютные услуги для граждан, резидентов и компаний из РФ. Кроме того, расширяются ограничения на российские электронные платежные системы, в частности «Мир», вводятся санкции против четырех банков в Беларуси и Казахстане и запрещаются транзакции с пятью банками, одной криптобиржей и двумя нефтетрейдерами в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге.

Ранее дипломатические источники в ЕС сообщили Reuters, что среди прочего ограничения коснутся четырех китайских компаний, связанных с нефтяной промышленностью. В том числе двух НПЗ, торговой фирмы и организации, которая помогает России обходить санкции.

Последней страной, которая тормозила принятие нового пакета, была Словакия. Ее премьер-министр Роберт Фицо добивался от Еврокомиссии гарантий по контролю высоких цен на энергоносители и учета интересов промышленности в рамках климатической политики. Словацкий дипломат заявил, что требования страны были удовлетворены в новых положениях, добавленных в итоговое коммюнике саммита лидеров ЕС в четверг.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак приветствовал новый пакет санкций ЕС, заявив, что в него были включены многие предложения Киева. «Но мы не останавливаемся. Пакет № 20 уже в работе. Логика проста — меньше денег в России означает меньше ракет в Украине», — заявил он.

Предыдущий пакет санкций в отношении России Евросоюз принял в июле 2025 года.