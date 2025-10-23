На западе Казахстана взорвался дрон, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Дрон взорвался на западе Казахстана — беспилотник был с боевым зарядом, пишет местное издание «Уральская неделя». Инцидент произошел утром 23 октября около поселка Кызылтал в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области (ЗКО).

«У домов в поселке чуть крыши не послетали», — сообщили изданию очевидцы. Судя по образовавшейся воронке, дрон нес боевой заряд значительной мощности, указано в сообщении.

Сейчас на месте находятся представители акимата (администрации) района, департамента ЧС и полиции. Военная прокуратура открыла уголовное дело.

В областном департаменте полиции сообщили, что проверяют найденные фрагменты БПЛА, добавив, что объект «был обнаружен вне территории населенного пункта».

Ранее сегодня угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Оренбургской области РФ, которая граничит с Западно-Казахстанской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Отмечается, что это не первый случай обнаружения беспилотников в западном Казахстане, однако ранее их находили в целом виде.

