экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия нанесла удар по Киеву, пострадали семь человек

CentralAsia (CA) -  Российские войска в ночь на 23 октября атаковали столицу Украины дронами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

В Подольском районе из-за атаки беспилотников произошли пожары в трех жилых домах, загорелись автомобили в нескольких дворах, взрывной волной были повреждены окна в нескольких домах, школе и детском саду, поврежден бизнес-центр. Осколки упали рядом с синагогой. Главный раввин Украины Моше Асман опубликовал в фейсбуке видео последствий удара.

В Оболонском районе были повреждены окна в одном из жилых домов. В Деснянском районе, сообщила ГСЧС Украины, дрон попал в 21 этаж 24-этажного жилого дома, но не взорвался.

В ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар по 10 областям Украины. В Киеве в результате атаки погибли два человека. Пострадали, по последним данным, 29 человек, в их числе пятеро детей, сообщал глава городской администрации Тимур Ткаченко.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com