Россия нанесла удар по Киеву, пострадали семь человек

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 23 октября атаковали столицу Украины дронами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

В Подольском районе из-за атаки беспилотников произошли пожары в трех жилых домах, загорелись автомобили в нескольких дворах, взрывной волной были повреждены окна в нескольких домах, школе и детском саду, поврежден бизнес-центр. Осколки упали рядом с синагогой. Главный раввин Украины Моше Асман опубликовал в фейсбуке видео последствий удара.

В Оболонском районе были повреждены окна в одном из жилых домов. В Деснянском районе, сообщила ГСЧС Украины, дрон попал в 21 этаж 24-этажного жилого дома, но не взорвался.

В ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар по 10 областям Украины. В Киеве в результате атаки погибли два человека. Пострадали, по последним данным, 29 человек, в их числе пятеро детей, сообщал глава городской администрации Тимур Ткаченко.