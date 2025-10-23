Минобороны Казахстана подтвердило взрыв неопознанного беспилотника на западе страны

CentralAsia (KZ) - В Министерстве обороны Казахстана подтвердили факт взрыва беспилотного летательного аппарата близ поселка Кызылтал в Бурлинском районе в Западном Казахстане.

«Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано», - отметили в министерстве.

Сейчас, по данным ведомства, совместно с уполномоченными государственными органами устанавливаются обстоятельств инцидента и происхождение объекта.

«Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», - сообщили в Минобороны.

Вместе с тем ведомство усиливает контроль за воздушным пространством, чтобы предотвратить «несанкционированное пересечение государственной границы воздушными объектами».

Как сообщает издание «Уральская неделя», инцидент произошел утром 23 октября в районе поселка Кызылтал. По словам очевидцев, ударная волна была настолько сильной, что в домах рядом с эпицентром взрыва едва не сорвало крыши. На месте инцидента образовалась глубокая воронка, что может указывать на наличие боевого заряда. Местные СМИ отметили, что в тот же день в соседней Оренбургской области России звучала тревога воздушной опасности — там сообщали об угрозе атаки БПЛА.

