экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны Казахстана подтвердило взрыв неопознанного беспилотника на западе страны
Предыстория: На западе Казахстана взорвался дрон, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве обороны Казахстана подтвердили факт взрыва беспилотного летательного аппарата близ поселка Кызылтал в Бурлинском районе в Западном Казахстане.

«Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано», - отметили в министерстве.

Сейчас, по данным ведомства, совместно с уполномоченными государственными органами устанавливаются обстоятельств инцидента и происхождение объекта.

«Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», - сообщили в Минобороны.

Вместе с тем ведомство усиливает контроль за воздушным пространством, чтобы предотвратить «несанкционированное пересечение государственной границы воздушными объектами».

Как сообщает издание «Уральская неделя», инцидент произошел утром 23 октября в районе поселка Кызылтал. По словам очевидцев, ударная волна была настолько сильной, что в домах рядом с эпицентром взрыва едва не сорвало крыши. На месте инцидента образовалась глубокая воронка, что может указывать на наличие боевого заряда. Местные СМИ отметили, что в тот же день в соседней Оренбургской области России звучала тревога воздушной опасности — там сообщали об угрозе атаки БПЛА.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com