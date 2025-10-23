В Алматы сработали системы оповещения о землетрясении, произошедшем в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в 12:20 землетрясение в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, его магнитуда составила 4,9.

В Алматы толчки не ощущались, но при этом сработала национальная система оповещения о землетрясении: жителям пришло уведомление на телефоны, также было звуковое оповещение выйти на улицу и укрыться в безопасном месте.

Месяц назад алматинцы также получили уведомления о землетрясении. В ДЧС массовую рассылку сначала объяснили «тестированием системы Mass Alert», а затем сообщили, что рассылку система сделала автоматически после произошедшего землетрясения в 9 км от города магнитудой 3,8. Но в Алматы землетрясение не ощущалось.

