Паломники из Узбекистана получили возможность подать заявки на поездку в хадж онлайн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустили «Единый портал хаджа и умры», через который граждане могут подать заявки на поездку к мусульманским святыням в режиме онлайн. По сути сайт дает возможность паломникам зарегистрироваться в очереди, не выходя из дома, говорится в сообщении республиканского Комитета по делам религий.

Как пояснили в ведомстве, портал создан для удобства паломников, обеспечения прозрачности процесса и исключения человеческого фактора при формировании очереди. К тому же, подача заявок в электронном виде избавляет верующих от посещения определенных организаций, сбора документов и прочей бумажной волокиты.

Узбекистанцы могут зарегистрироваться в электронной очереди на поездку в хадж или умру двумя способами: непосредственно на Едином портале хаджа и умры, а также через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Ранее Комитет по делам религий Узбекистана предупреждал, что Саудовская Аравия, на территории которой расположены мусульманские святыни, запретила выдачу паломнических виз без прохождения медицинского осмотра и наличия соответствующего свидетельства. Причем данный документ можно получить только через платформу Nusuk.

Отмечается, что власти королевства предоставили список заболеваний, при которых граждане не будут допущены к совершению хаджа. В их числе печеночная и сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, тяжелые психические и неврологические расстройства, старческая деменция и прочее.

Веб-ресурс Nusuk появился несколько лет назад, сайт содержит подробную информацию о паломничестве в Мекку и Медину — от процедуры получения виз до правил пребывания в Саудовской Аравии. С сезона хаджа-2026 установка соответствующего приложения станет обязательной — без него власти не допустят людей к святым местам. Данная мера объясняется борьбой с нелегальным паломничеством и обеспечением безопасности верующих.

В большинстве стран Центральной Азии подать заявки на поездку в хадж или умру можно только при посещении каких-либо организаций с предоставлением пакета документов. Заявления онлайн принимают лишь в Казахстане, но только через лицензированных туроператоров.

Еще в 2023 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал создание уникальной онлайн-системы для формирования прозрачной очереди паломников, желающих отправиться в хадж. По его словам, нововведение поможет бороться с мошенничеством и взятками.

В апреле текущего года был издан указ руководителя республики о разработке «Единого портала хаджа и умры», а также мобильного приложения данного веб-ресурса.

Хадж — один из столпов ислама, паломничество, которое совершается с 8 по 12 день мусульманского месяца Зуль-Хиджа.

Умра — малый хадж, совершение которого в священный месяц Рамадан (Рамазан) приравнивается к большому хаджу. В малое паломничество можно отправиться в любое время года.