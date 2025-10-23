экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана 23−24 октября посетит с официальным визитом Брюссель
Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана
// Сайт президента Республики Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23−24 октября посетит с официальным визитом Брюссель, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется проведение двусторонних переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой.

Будет рассмотрена реализация договорённостей на высшем уровне, достигнутых на саммите «Центральная Азия — Евросоюз» в Самарканде в апреле.

В фокусе внимания также — продвижение проектов и программ взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, инновационной, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других приоритетных сферах.

Предусматривается подписание Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС.

В ходе визита лидер Узбекистана также проведёт встречу с руководством Бельгии, примет топ-менеджеров ведущих европейских компаний и банков для ускорения совместных планов по развитию технологической и промышленной кооперации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com