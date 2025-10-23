Президент Узбекистана 23−24 октября посетит с официальным визитом Брюссель

Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана // Сайт президента Республики Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23−24 октября посетит с официальным визитом Брюссель, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется проведение двусторонних переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой.

Будет рассмотрена реализация договорённостей на высшем уровне, достигнутых на саммите «Центральная Азия — Евросоюз» в Самарканде в апреле.

В фокусе внимания также — продвижение проектов и программ взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, инновационной, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других приоритетных сферах.

Предусматривается подписание Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС.

В ходе визита лидер Узбекистана также проведёт встречу с руководством Бельгии, примет топ-менеджеров ведущих европейских компаний и банков для ускорения совместных планов по развитию технологической и промышленной кооперации.