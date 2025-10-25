СМИ сообщили об угрозе разрушения гробницы Тутанхамона: В Египте рассказали о её состоянии

CentralAsia (CA) - Министерство туризма и древностей Египта опровергло информацию о разрушении гробницы царя Тутанхамона в Луксоре, которой более 3,3 тысячи лет.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на учёных сообщила, что в гробнице из-за сырости завёлся грибок и в ней начали образовываться трещины.

«Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед заявляет, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, гробница хорошо сохранилась и не подвержена опасности, угроз её структуре или стенам нет», – говорится в сообщении Минтуризма и древностей Египта.

Отмечается, что совет проводит регулярное наблюдение за состоянием гробницы в сотрудничестве с американским центром Пола Гетти, главным партнёром проекта сохранения и содержания гробницы Тутанхамона.

Мухаммед Исмаил Халед добавил, что научные экспертизы и последние исследования, проведённые институтом, не доказали никаких изменений или ухудшения состояния гробницы с момента её открытия в ноябре 1922 года.

В Египте считают, что исследовательская работа, на которую ссылаются в зарубежных СМИ, основана на неточных предположениях и преувеличениях выводов, или вовсе речь шла не о гробнице царя Тутанхамона (KV62).

Гробница Тутанхамона была обнаружена в ходе раскопок английским исследователем Говардом Картером в 1922 году в Долине царей. В гробнице была мумия египетского фараона Тутанхамона, скончавшегося около 1327 года до н. э. Сейчас мумия Тутанхамона и основная масса находок из его гробницы хранятся в Каирском музее.