Тюркские государства стремятся укрепить экономические и торговые связи с ЕС, - генеральный секретарь ОТГ Омуралиев

Кубанычбек Омуралиев

CentralAsia (CA) - Альянс тюркских государств становится экономической силой благодаря росту, энергетическим ресурсам и торговле, соединяющей Европу и Азию, включая Китай. Этот блок, обладающий потенциалом для роста, богатыми ресурсами и молодой демографией, стремится к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

Организация тюркских государств значительно усилила свои позиции благодаря сотрудничеству в области торговли, сельского хозяйства, безопасности, технологий и других сфер, заявил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев в интервью Euronews во время визита в Брюссель.

«Если посмотреть на наш совокупный ВВП, он составляет 2,1 трлн долларов, а общий объем торговли между нашими странами — 1,1 трлн долларов», - сказал Омуралиев.

По его словам, этот совместный экономический рост развивается «динамично».

Омуралиев отметил, что большинство тюркских государств имеют стратегические партнерские отношения с Европейским союзом, и пришло время расширить сотрудничество за рамки двустороннего формата.

«В Центральной Азии наши страны-основатели: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обеспечивают настоящую связь между ЕС и Азией, включая Китай. И каждое государство нашего блока имеет стратегические двусторонние отношения с ЕС», - пояснил он.

По словам Омуралиева, предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель, запланированный на 24 октября, показывает, что двусторонние отношения укрепляются. Генеральный секретарь добавил, что в многостороннем формате сотрудничество между двумя блоками также должно быть расширено.

Новый торговый маршрут в Европу

Омуралиев рассказал Euronews, что так называемый Срединный коридор, созданный тюркскими государствами, является сейчас их главным приоритетом, поскольку представляет собой альтернативную транспортно-логистическую сеть, обходящую зоны конфликтов.

Этот Срединный коридор, проходящий по древнему Шелковому пути, стратегически соединяет Европу и Азию, включая Китай, и является приоритетом для тюркских стран в развитии логистической инфраструктуры.

«Он называется Срединным коридором, но если взглянуть исторически, это Великий Шёлковый путь. Этот маршрут проходит через наши государства-члены и страны-наблюдатели», - отметил Омуралиев.

Срединный коридор, задуманный ещё до войны между Россией и Украиной и нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, сейчас становится реальностью. Он также на 2 тысячи километров короче и дешевле по сравнению с другими маршрутами между ЕС и Китаем. Особенно учитывая последние проекты — это начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, который открывает Зангезурский коридор.

Генеральный секретарь подчеркнул, что тюркские государства обладают третьими по величине запасами энергоресурсов в мире, а также значительным потенциалом в области возобновляемой энергетики, что открывает возможности для бизнес-сотрудничества с Европой.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Наблюдателями являются Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр.