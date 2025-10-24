Путин: Речь идет не об отмене, а о переносе саммита с Трампом в Будапеште

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин ответил на заявление Дональда Трампа об отмене встречи президентов США и России в Будапеште. Путин считает, что президент США «скорее говорил о переносе», чем об отмене.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. Я согласился с этим, но сказал, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. <…> Сейчас я вижу, президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, споры или тем более война», — заявил Путин.

Кроме того, Путин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал новые санкции против России, введенные США и Европой. Он заявил, что ограничения «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Введение санкций Путин назвал попыткой оказать давление на Россию. «Ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением», — добавил он.

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина получит дальнобойное оружие, Путин назвал попыткой эскалации. «Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал Путин.

23 октября Трамп объявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны были бы. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Президент США добавил, что каждый раз, когда он разговаривает с Путиным, получаются «хорошие разговоры», но «потом они ни к чему не приводят».