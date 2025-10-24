В 19-й санкционный пакет Евросоюза попали банки из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (KG) - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввёл ограничения на транзакции с рядом банков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Под санкции, в частности, попал филиал российского банка ВТБ в Казахстане, кыргызстанские банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк».

Ограничения, связанные с этими учреждениями, вступят в силу 12 ноября 2025 года.

В документе Евросоюза говорится о целесообразности добавления в список юридических лиц, подпадающих под запрет на сделки, пяти кредитных учреждений из третьих стран. В частности, ограничения применяются к трем категориям организаций: дочерним компаниям российских кредитных или финансовых учреждений в третьих странах, к крупным региональным банкам, тесно связанным с российской финансовой системой, а также к банкам, которые обрабатывают значительные трансграничные платежи, тем самым способствуя укреплению российской экономики и промышленности.

Новый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России к 2027 году, внесение в чёрный список ещё 117 танкеров так называемого «теневого флота» РФ, полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также ограничения против 45 организаций, которые, по данным Брюсселя, помогают России обходить санкции, в том числе 12 компаний в Китае и Гонконге.

