ЕС отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных российских активов, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Страны Евросоюза отложили до декабря решение о том, следует ли использовать замороженные активы Центробанка РФ для помощи Украине, сообщило 23 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на слова анонимных источников.

Страны ЕС выступают за то, чтобы Украина получила «репарационный кредит» на 140 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Однако Бельгия, где находится большая часть активов, потребовала более серьезных гарантий того, что страна не будет нести ответственность за риски, связанные с этим кредитом, рассказали собеседники агентства.

Лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты решений, которые будут рассмотрены на следующем саммите в декабре, рассказали источники.

По их словам, лидеры Евросоюза стремятся достичь окончательного соглашения до конца года.

После начала полномасштабной российско-украинской войны страны Запада заморозили активы ЦБ РФ на более чем 200 миллиардов евро. Большая часть суммы — около 190 миллиардов — находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Украина получает процентный доход от замороженных активов России.

Страны Евросоюза выступают за то, чтобы предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных средств ЦБ РФ. Предполагается, что деньги направят на вооружение Украины. План Еврокомиссии предусматривает, что Украина погасит кредит, когда конфликт закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия сможет снова их использовать.

Власти США ранее в октябре сообщили ЕС, что пока не будут присоединяться к инициативе использовать замороженные активы для «репарационного кредита», сообщал Bloomberg. Среди стран «Большой семерки» идею поддерживают Великобритания и Канада, а Япония, как и США, занимает более осторожную позицию.