Трамп ответил Путину на заявление о санкциях: «Посмотрим через полгода»
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин: Речь идет не об отмене, а о переносе саммита с Трампом в Будапеште

CentralAsia (CA) -  Во время очередной пресс-конференции в Белом доме президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать заявления Владимира Путина о действенности новых американских санкций, передает «Би-би-си».

В среду Трамп впервые за время своего второго президентского срока ввёл новые ограничительные меры против России. Он внёс в санкционные списки крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

В четверг Путин заявил, что санкции «носят серьёзный, конечно, характер и будут иметь определённые последствия, но существенно не скажутся на нашем экономическом самочувствии».

Трамп ответил на эти слова так: «Хорошо. Рад, что он так думает. Расскажу вам об этом через полгода. Посмотрим. Посмотрим, как это все выйдет».

 

