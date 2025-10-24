Власти Узбекистана запретили искусственно завышать цены перед скидочными акциями

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане торговым предприятиям на законодательном уровне запретили искусственно завышать цены перед началом акций, подразумевающих скидки. Такие действия будут считаться вводящими потребителя в заблуждение. Об этом сообщает Spot.uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики, вступившее в силу 22 октября.

Согласно документу, продавцы не вправе самостоятельно завышать стоимость товара перед распродажей, а затем указывать исходную цену в виде сниженной.

Стоимость, прописанная на ценнике в период проведения акции, должна равняться минимальной цене товара за последние 30 дней до начала маркетингового мероприятия. Исключение сделано лишь для сельскохозяйственной продукции.

Постановление Кабинета министров предусматривает внесение поправок в Правила розничной торговли, касающееся проведения поощрительных акций, в частности скидок, розыгрышей, распродаж и конкурсов. Так, продавец должен четко обозначить условия мероприятия, включая его сроки и продолжительность, наименование и объем участвующих в акции товаров, требования к покупке и другую важную информацию.

В течение срока действия скидок или распродаж предприниматели обязаны сохранять временно установленные цены, а также предоставлять потребителям обещанные бонусы и прочие льготы. Менять условия акции после ее начала запрещается.

При этом размер скидки обозначается в процентах или в денежном выражении. Также торговцы обязаны по запросу покупателя предоставить документально подтвержденную информацию о стоимости товаров до старта распродажи.

Кроме того, продавец должен сообщать о дополнительных условиях проведения акции и о «подводных камнях», например, товарных ограничениях, сезонном характере мероприятия или участии определенной продукции — с поврежденной упаковкой, при скором истечении срока годности или при ликвидации старых запасов.

В феврале текущего года стало известно, что узбекским банкам разрешили учитывать скидку на автомобили при оформлении соответствующих кредитов. Подчеркивалось, что благодаря изменениям в правилах ставка по автокредитам снизится на 4%.

Тогда же уточнялось, что продавцы устанавливают льготные цены при полной оплате стоимости машины. И финансовые структуры должны учитывать подобные нюансы. Впрочем, предполагалось, что нововведение затронет сделки только с транспортными средствами, произведенными в Узбекистане.

Скидочная акция — маркетинговое мероприятие, предусматривающее временное снижение цен на товары или услуги. Цель — привлечение покупателей, стимулирование продаж и повышение лояльности клиентов. Зачастую перед стартом распродаж торговые точки искусственно завышают стоимость товаров, чтобы объявить «скидки до 80% или даже 90%». Хотя на самом деле это делается для яркой рекламы, поскольку установленные ранее цены, если и снижаются, то незначительно.