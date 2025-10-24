Высокая доля браков между родственниками: В ДНК узбекистанцев нашли десятки новых мутаций

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане учёные Центра передовых технологий впервые провели углублённое исследование генов жителей страны и выявили десятки новых генных мутаций, ранее неизвестных в мире, сообщает Министерство высшего образования, науки и инноваций РУз.

Тесты показали, что у каждого второго ребёнка, участвовавшего в исследовании, была выявлена ​​генетическая мутация. У некоторых детей наблюдались признаки нескольких наследственных заболеваний одновременно. 86% детей оказались носителями как минимум одного «сломанного» гена. Отмечается, что этот показатель вдвое превышает международную норму. Исследователи объясняют это высоким уровнем браков между родственниками в некоторых регионах страны: в отдельных областях их доля приближается к четверти всех браков.

Учёные утверждают, что генетические мутации увеличивают риск развития не только редких наследственных заболеваний, но и распространённых, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические процессы.

«Впервые мы увидели истинную картину генов нашего народа. Если у большинства детей есть скрытые наследственные мутации, этот процесс невозможно остановить без системы профилактики и генетического консультирования. Поэтому очень важно внедрять программы скрининга пар перед вступлением в брак», – сказала директор Центра передовых технологий и руководитель проекта «1000 геномов Узбекистана» Шахло Турдикулова.

Полученная учёными Узбекистана информация включена в международные базы данных, отметили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.