У Трампа было три варианта санкций против России, он выбрал средний по жесткости, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Администрация Дональда Трампа представила ему три пакета санкций против России, когда он принял решение ввести ограничения. Они предполагали разные варианты «жесткости» мер, Трамп выбрал средний, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников WSJ, наиболее жесткий вариант включал санкции против российской промышленности и высшего руководства страны, средний вариант — против энергетического сектора, а наиболее мягкий — ограниченные меры (какие именно — не уточняется).

Терпение Трампа, как пишет WSJ, иссякло, когда он пришел к выводу, что Путин «попросту водит его за нос» и продолжал видеть кадры российских ударов по Украине. Через несколько часов после того, как Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, Россия вновь нанесла удары по Украине. По словам представителей администрации, Трамп не стал прямо комментировать эти удары, но они вызвали у него раздражение, даже несмотря на то, что временами ему казалось, что он добивается прогресса в отношениях с Путиным.

22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры, контрагентам которых теперь грозят вторичные санкции. Вместе с этим новые санкции (это 19-й пакет) также принял Евросоюз. Владимир Путин заявил, что ограничения «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Трамп ответил: «Рад, что он так считает. Посмотрим, что будет через шесть месяцев».