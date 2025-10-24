В Польше упал военный беспилотник

CentralAsia (CA) - Военный польский беспилотник потерпел аварию в жилом районе Иновроцлава в Центральной Польше по причине потери связи, сообщает радио RMF24. Военная полиция расследует причину потери связи пилота с дроном.

При падении дрон повредил автомобиль Польской почты.

«Почта примет решение о продолжении разбирательства по вопросу компенсации на основании Гражданского кодекса, поскольку оператор, выполнявший полет, очевидно, имел страховку на случай потери связи с устройством», — сообщил майор военной жандармерии Доминик Майк.

Также повреждены два грузовика доставки, сообщил мэр Иновроцлава Аркадиуш Файок польскому радио PiK.

Власти уточнили, что инцидент с дроном не представлял угрозы безопасности местных жителей.

Накануне Польская группа вооружений (PGZ) сообщила о падении на гражданской территории беспилотного летательного аппарата производства Военного авиационного завода № 2. Как пишет Portal Kujawski, это был разведывательный мини-беспилотник Wizjer, поcnавки которого в армию Польши начались в мае.

В результате инцидента никто не пострадал. Дрон был учебным.

Бывший заместитель министра национальной обороны Бартош Ковнацкий отметил, что это уже второй инцидент подобного рода.