16+
Подписка
Реклама
Пресс-центр
Об издании
Контакты
Чужой компьютер
Забыл пароль?
Регистрация
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
[РУС]
[ENG]
[КЫРГ]
25 октября 2025
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
экономика
общество
политика
новости компаний
происшествия
спорт
Похоже, мы не можем найти нужную вам страницу
Главная
экономика
общество
политика
новости компаний
происшествия
спорт
Самое читаемое
Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 миллионов евро
Высокая доля браков между родственниками: В ДНК узбекистанцев нашли десятки новых мутаций
ЕС принял 19-й пакет санкций с ограничениями для российских банков и дипломатов
На западе Казахстана взорвался дрон, - СМИ
Россия нанесла удар по Киеву, пострадали семь человек
Минобороны Казахстана подтвердило взрыв неопознанного беспилотника на западе страны
точка зрения
Трамп споткнулся о линию Дюранда. Почему талибы воюют с бывшими покровителями из Исламабада, - Republic
Обзор «Медузы»: ВСУ остановили самый глубокий прорыв российской армии в Донбассе — но ценой ослабления обороны на других участках фронта
Пока Франция сталкивается с политическими потрясениями, Макрон загнан в угол, - The New York Times
Курс валют
101.41
87.45
12.28
1.07
463.05
466.22
64.06
7.61
3286.53
2888.39
446.81
42.81
4.17
3.50
0.53
0.06
архив
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на
CentralAsia
, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5
canews@asia.com