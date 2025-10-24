Ц.Мунхнасан: Поголовье скота превышает ресурсы пастбищ

CentralAsia (MNG) -

В рамках Недели ООН, посвященной 80-летию Организации Объединённых Наций, 23 октября состоялась встреча на тему "Пастбищное животноводство и Монголия".

На мероприятии обсуждалось текущее состояние пастбищного животноводства, вызовы, возможности, совместные решения и укрепление партнёрских отношений для поддержки комплексного управления земельными ресурсами, устойчивого животноводства и увеличения экспорта.

Выступая на мероприятии, руководитель Управления политики и координации в области животноводства и генетических ресурсов Ц.Мунхнасан отметил: "Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом пастбищных угодий и скотоводов. Эта инициатива была предложена Правительством Монголии, и наша страна играет в ней ведущую роль. Её цель - привлечь внимание лиц, принимающих решения во всём мире, к управлению пастбищами и устойчивому развитию кочевого животноводства. Деградация пастбищ стала региональной и глобальной проблемой, затрагивающей не только Монголию. На засушливые земли приходится примерно 54% общей площади суши в мире. Деградация пастбищных угодий в этих регионах представляет серьезную угрозу. Однако в настоящее время поголовье скота достигло 130 миллионов, что превышает допустимый предел. Это один из основных факторов, серьёзно влияющих на деградацию пастбищ и баланс экосистем".

Руководитель отдела землепользования Управления землепользования, геодезии и картографии Б.Дул подчеркнул: "Наше учреждение отвечает за организацию, планирование и управление пастбищными угодьями по всей стране. Оно также отслеживает состояние и изменения пастбищных угодий, изучая и анализируя возможные будущие изменения и риски. Фотографический мониторинг пастбищ проводится в течение 10 лет с использованием новой методологии. Каждый год в августе определяется уровень прироста биомассы и растительного покрова пастбищ, а также оценивается состояние и способность к восстановлению экосистемы региона. Это делается с учётом влияния деятельности человека и природных факторов. Наша организация использует интегрированную электронную систему для управления единым земельным фондом".

Управление также сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в рамках проекта "Содействие устойчивому развитию ландшафтов засушливых земель и сохранению биоразнообразия в Восточных степях Монголии" и проекта "Устойчивая экосистема и управление сельским хозяйством в Монголии" (STREAM). В рамках этого сотрудничества было разработано мобильное приложение для быстрого и эффективного предоставления результатов исследований гражданам, скотоводам и лицам, принимающим решения. Это позволяет проводить полевые исследования быстрее и эффективнее с использованием мобильных технологий.

Согласно данным за последние два года, более 20% общей площади пастбищ подверглись серьёзной или очень серьёзной деградации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения