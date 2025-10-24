экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЭСКАТО ООН окажет поддержку в проведении COP17 в Улаанбаатаре в 2026 году

CentralAsia (MNG) -  

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Лханаажавын Мунхтушиг принял заместителя исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Хирохито Тоду.

Госсекретарь МИД Мунхтушиг подчеркнул твёрдую приверженность Монголии активному участию в региональных процессах в рамках ЭСКАТО ООН и выразил готовность поделиться с другими странами региона опытом и информацией о политике и деятельности Монголии в таких областях, как транзитные перевозки и развитие цифровой инфраструктуры.

Он отметил важность дальнейшего углубления и укрепления сотрудничества Монголии с ЭСКАТО ООН для достижения общих целей регионального развития.

Г-н Хирохито Тода высоко оценил активное участие и инициативы Монголии в продвижении общих целей регионального развития и выразил готовность ЭСКАТО ООН оказать всестороннюю поддержку в организации 17-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улаанбаатаре в 2026 году.

